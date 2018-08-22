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00:10 23 أغسطس/ أب 2018
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    أنصار الله

    اليمن... مقتل وإصابة 103 من القوات الحكومية في كمين لـ "أنصار الله"

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء مقتل وإصابة 103 من القوات الحكومية المشتركة بكمين في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    معسكر فيرجينيا في الكويت
    © AP Photo / Gustavoferrari
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    القاهرة — سبوتنيك. وبثت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تصريحاً لمصدر في الدفاع بصنعاء أن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم نفذوا اليوم كمينا محكما لعدد كبير من اللواءين التاسع والثالث عمالقة التابعين للقوات المشتركة قرب سوق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

    وأشار المصدر إلى أن هجوم "أنصار الله" والقوات الموالية لهم كان من جميع الجهات وتم استهداف القوات المشتركة بقصف مركز، ما أدى إلى مقتل 46 وجرح 57 آخرين، نقلوا إلى مستشفيات الخوخة والمخا.

    مؤكداً إعطاب وتدمير تسع آليات متنوعة للقوات المشتركة وتطهير جميع المناطق التي توغلوا فيها، في حين انسحبت القوات الحكومية إلى مفرق المتينة.

    وكان مسلحو "أنصار الله" أعلنوا في وقت سابق اليوم، السيطرة على سوق الجبلية وعدد من المواقع في مديرية التحيتا بعملية هجومية واسعة على قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة".

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    أخبار اليمن, أخبار العالم العربي, قتلى وجرحى, الأزمة اليمنية, معارك, اشتباكات, القوات الحكومية اليمنية, التحالف العربي, الحوثيين, أنصار الله, اليمن
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