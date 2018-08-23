الأمم المتحدة: مخزونات الوقود والأدوية في غزة بدأت تنفد

وأبلغت دي كارلو مجلس الأمن الدولي بأن التصعيد الأخير في أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين "يهدد بإغراق غزة في الحرب".
وأبدت دي كارلو قلقها إزاء "النقص الخطير في الأدوية الأساسية" بعد استنفاد نحو 40 بالمئة من مخزون الأدوية، بحسب "فرانس برس".
ودعت دي كارلو "كل الاطراف" لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وطالبت حماس بتقديم معلومات حول الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وشهدت غزة تصعيدا في أعمال العنف منذ بدء تظاهرات "مسيرة العودة" في آذار/مارس والتي تصدت لها القوات الإسرائيلية بالذخيرة الحية ما أدى إلى مقتل 171 فلسطينيا.
وشنت إسرائيل على الأقل 125 غارة في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى احتمال التوصل لاتفاق قد ينجم عنه تخفيف الحصار الخانق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة مقابل التهدئة على الحدود وإعادة رفات جنديين إسرائيليين قتلا في 2014.
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