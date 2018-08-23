أكثر من 12 قتيلا من "أنصار الله" بقصف جوي للتحالف غرب الجوف

قال الجيش اليمني المدعوم بالتحالف، إن أكثر من 12 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" قتلوا وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، بغارة لطيران التحالف على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مدير أمن مديرية المصلوب الرائد محمد جعفر "أن مقاتلات التحالف استهدفت موقعاً للمليشيا في جبهة الساقية بمديرية المصلوب غرب الجوف، كانت تتواجد فيه مجاميع لها، ما أسفر عن مصرع أكثر من 12 عنصراً منهم وإصابة آخرين".

على صعيد متصل، "قُتل وأُصيب عدد من عناصر المليشيا ودمرت 4 أطقم وعربة قتالية، بقصف مقاتلات التحالف تجمعا لها في موقع بجبهة حام في مديرية المتون غرب الجوف"، حسب موقع الجيش.

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي أنصار الله أعطبوا بعبوة ناسفة دبابة للجيش اليمني في اليتمة بمديرية خب والشعف".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل طاقم الدبابة المكون من 4 جنود".