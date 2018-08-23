السماح لأطباء سعوديين بالبقاء في كندا لفترة أطول

وصرح سلفاتوري سبادافورا، نائب عميد قسم الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة تورنتو، أن الملحقية الثقافية السعودية في كندا وجهت نداء هذا الأسبوع.
وأكد سبادافورا "لدينا التزام شفهي بأن يكون هناك تمديد لموعد العودة إلى 22 أيلول/سبتمبر بدلا من 31 آب/أغسطس، مضيفا أن الكليات تنتظر تأكيدا مكتوبا من حكومة السعودية بإمكان المتدربين البقاء".
ومن جانبها، أكدت جامعة دالهاوسي في مدينة هاليفاكس وجامعة مكماستر في مدينة هاميلتون بمنطقة تورونتو تمديد بقاء طلابهما السعوديين.
ويذكر أن السعودية كانت قد جمدت أيضا المعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطردت سفيرها وأوقفت استيراد الحبوب الكندية.
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