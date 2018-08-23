روسيا ترصد 14 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 14 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 5 خروقات".

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14 خرقا في محافظتي اللاذقية (7) وحلب (7) ، في حين رصد الجانب التركي 5 خروقات في محافظات حماه (3) وإدلب (1) وحلب (1).

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشارت النشرة أيضا إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 900 سلة غذائية، يبلغ وزنها الإجمالي 3.75 طن إلى قرية أرضة بريف القنيطرة.

وبشكل عام تم تنفيذ 1904 عملية إنسانية، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2932.01 طن.

وقدم أطباء عسكريون روس خلال الـ 24 ساعة الماضية خدمات طبية لـ 258 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان، الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 89410 أشخاص.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.