أمير مكة: قطر منعت القطريين من الحج

وأضاف الفيصل أن بلاده أعلنت استقبالها للحجاج من جميع دول العالم ودولة قطر، وأن إيران أرسلت 86 ألفا.
وتابع أمير مكة أن "التنسيق بين مختلف الجهات في موسم حج هذا العام لم يسبق له مثيل، والإعلام كان له دور كبير في تطوير خدمات الحج".
#فيديو..— أوطان نيوز ™ (@awtannews) August 23, 2018
الأمير #خالد_الفيصل:
دولة #قطر منعت القطريين من #الحج ومع ذلك وصل بعضهم إلى #المملكة
.#العالم_في_قلب_المملكة #حج1439هـ #Hajj2018 pic.twitter.com/vPWOZ5tTeH
وأوضح قائلا "مع كل هذا النجاح، الذي حققناه ما زلنا نسعى إلى المزيد، وإعلان مراحل تطوير المشاعر المقدسة قريبا".
وقال "لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة ونتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل".
وأدى نحو مليوني حاج من 168 دولة حول العالم، الاثنين الماضي، الركن الأعظم في الحج، الذي يتمثل بالوقوف بجبل عرفات في مكة.
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