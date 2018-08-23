أمير مكة: قطر منعت القطريين من الحج

قال أمير مكة خالد الفيصل، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، إن قطر منعت القطريين من الحج، لكن بعضهم استطاع الوصول إلى السعودية.

وأضاف الفيصل أن بلاده أعلنت استقبالها للحجاج من جميع دول العالم ودولة قطر، وأن إيران أرسلت 86 ألفا.

وتابع أمير مكة أن "التنسيق بين مختلف الجهات في موسم حج هذا العام لم يسبق له مثيل، والإعلام كان له دور كبير في تطوير خدمات الحج".

وأوضح قائلا "مع كل هذا النجاح، الذي حققناه ما زلنا نسعى إلى المزيد، وإعلان مراحل تطوير المشاعر المقدسة قريبا".

وقال "لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة ونتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل".

وأدى نحو مليوني حاج من 168 دولة حول العالم، الاثنين الماضي، الركن الأعظم في الحج، الذي يتمثل بالوقوف بجبل عرفات في مكة.