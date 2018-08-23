"أنصار الله" تعلن استهداف قائد عسكري في الجيش اليمني في مأرب

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبر" إن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم استهدفوا آليتين عسكريتين إحداهما تقل قائد اللواء 312 مدرع العميد الركن محمد أحمد الحليسي المرادي، في مديرية صرواح غرب مأرب، ما أسفر عن احتراقهما.

© Sputnik . Faisal Al Shabibi أكثر من 12 قتيلا من "أنصار الله" بقصف جوي للتحالف غرب الجوف

وأضاف أن العميد الحليسي أصيب وآخرون بجراح خطيرة جراء الاستهداف.

ويذكر أن مديرية صرواح تشهد معارك كر وفر بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في ظل سعي القوات الحكومية استعادة السيطرة على المديرية الاستراتيجية، التي تمر عبرها أنابيب نقل النفط الخام من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، كما تضم المديرية مطارا عسكريا.

من جهة ثانية، دارت معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله نفذوا هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقوات سعودية في عزلة الفرع بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على قرية الحاضنة، وقطعوا خطوط إمداد القوات اليمنية والسعودية في الفرع".

وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.

وأشار إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما آخر على مواقع للجيش اليمني في جبل عرف بمديرية باقم شمال صعدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.