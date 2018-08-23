وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان زيارة واشنطن وعملية السلام

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالا صباح اليوم، من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، حيث أطلع شكري على نتائج زيارته
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن الاتصال تناول أيضا الموقف الحالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكيفية العمل والتنسيق بين مصر والأردن من أجل توفير الدعم المطلوب للوكالة، لتمكينها من الاضطلاع بدورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
كما اتفق الوزيران، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية، على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين.
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