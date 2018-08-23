بعد فيديو "مثير للجدل"... تحركات وقرارات عاجلة... ماذا يحدث في مكة

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسلخ "المعيصم" في مكة المكرمة، أظهر عمليات ذبح عشوائية وحالة من التكدس للذبائح في أول أيام عيد الأضحى.
كما أصدر أمير منطقة مكة المكرمة توجيها عاجلا بإغلاق المسلخ بصورة نهائية.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن السلطات شنت حملة أمنية في مكة المكرمة على منطقة "حوش بكر" في شارع المنصور لمصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأغنام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
#وزير_الشؤون_البلدية يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على #مسلخ_المعيصم وإحالة عقد المستثمر للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.#عاجل.. https://t.co/r19J88Mqwn— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 23, 2018
كما ضبطت الحملة مجموعة من المسالخ العشوائية، ونقلت حمولة 10 شاحنات من تلك المخلفات من الموقع.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)