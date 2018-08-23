بعد فيديو "مثير للجدل"... تحركات وقرارات عاجلة... ماذا يحدث في مكة

شنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة، واتخذت سلسلة من القرارات العاجلة، بعد تداول فيديو "مثير للجدل".

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسلخ "المعيصم" في مكة المكرمة، أظهر عمليات ذبح عشوائية وحالة من التكدس للذبائح في أول أيام عيد الأضحى.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye أمير مكة: قطر منعت القطريين من الحج

وقالت صحيفة "سبق" السعودية ، إن وزير الشؤون البلدية والقروية اتخذ قرارا بإيقاف مدير عام المسالخ في مكة المكرمة ، وإحالته للتحقيق، بسبب الإهمال في المسلخ.

كما أصدر أمير منطقة مكة المكرمة توجيها عاجلا بإغلاق المسلخ بصورة نهائية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن السلطات شنت حملة أمنية في مكة المكرمة على منطقة "حوش بكر" في شارع المنصور لمصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأغنام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

#وزير_الشؤون_البلدية يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على #مسلخ_المعيصم وإحالة عقد المستثمر للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.#عاجل.. https://t.co/r19J88Mqwn — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 23, 2018

كما ضبطت الحملة مجموعة من المسالخ العشوائية، ونقلت حمولة 10 شاحنات من تلك المخلفات من الموقع.