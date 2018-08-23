الإمارات: صاروخ "حوثي" يقتل طفلا ويصيب العشرات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقوا صاروخا باليستيا جديدا، أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرات المدنيين.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الصاروخ "الحوثي" تم إطلاقه على قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وأوضحت أن الصاروخ أسفر عن وفاة طفل يمني وإصابة العشرات من المدنيين ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء التابعة لـ"أنصار الله"، إنه تم استهداف آليتين عسكريتين إحداهما تقل قائد اللواء 312 مدرع العميد الركن محمد أحمد الحليسي المرادي، في مديرية صرواح غرب مأرب، ما أسفر عن احتراقهما.

ويذكر أن مديرية صرواح تشهد معارك كر وفر بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في ظل سعي القوات الحكومية استعادة السيطرة على المديرية الاستراتيجية، التي تمر عبرها أنابيب نقل النفط الخام من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، كما تضم المديرية مطارا عسكريا.

في جريمة جديدة..الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على قرية بـ #الدريهمي ويقتلون طفلا ويصيبون عشرات الأبرياء.#وام https://t.co/5kmiHtD0Sp — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 23, 2018

كما ذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله نفذوا هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقوات سعودية في عزلة الفرع بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على قرية الحاضنة، وقطعوا خطوط إمداد القوات اليمنية والسعودية في الفرع".

وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.

صور | في جريمة جديدة..الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على قرية بـ #الدريهمي ويقتلون طفلا ويصيبون عشرات الأبرياء.#وام pic.twitter.com/4foaAiULPy — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 23, 2018

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وأشار إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما آخرا على مواقع للجيش اليمني في جبل عرف بمديرية باقم شمال صعدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.