بعد أنباء عن "لقاء إسرائيلي قطري"... قرقاش ينتقد الدوحة والقرضاوي

انتقد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، دولة قطر، بعد الأنباء التي نشرت بشأن لقاء إسرائيلي قطري رفيع المستوى عقد في قبرص.

وقال قرقاش في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة، الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح".

وقمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج ويصمت حيال التطبيع والاتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 23, 2018

​وتابع "ولن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف".

ولن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 23, 2018

​وأضاف "وقمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج، ويصمت حيال التطبيع والاتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة".

وقمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج ويصمت حيال التطبيع والإتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 23, 2018

​وكان موقع "والا" الإسرائيلي، قد نشر أخبارا تفيد بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار قبرص سرا، والتقى بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.