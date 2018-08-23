مقتل31 معظمهم من الأطفال والنساء بغارة للتحالف العربي في الحديدة

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مقتل 22 طفلا و4 نساء، بقصف جوي للتحالف العربي على محافظة الحديدة غربي اليمن.
من جانبها، قالت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء إن عدد الضحايا ارتفع إلى 31 شخصا معظمهم من الأطفال.
وكان قد قتل 39 مدنيا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال، الخميس 9 أغسطس/ آب الجاري، في غارة لـ"التحالف العربي" على مدينة ضحيان في محافظة صعدة.
Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p— ICRC Yemen (@ICRC_ye) ٩ أغسطس ٢٠١٨
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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