التحالف: الحوثيون يواصلون تهديدات ممرات الملاحة الدولية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس 23 أغسطس/آب، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لا يزالوا يشكلون تهديدا لممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأشار التحالف في بيان نشرته وكالة "رويترز" إلى أن قوات تابعة للتحالف أحبطت هجوما بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة غرب اليمن.

© REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI الكشف عن الهدف الذي ضربه الحوثيون في العمق السعودي

وأوضح التحالف أن هذا الهجوم يثبت أن "الحوثيين لا يزالوا يشكلون تهديدا حقيقيا على ممرات الملاحة الدولية".

وتابع بيان التحالف: "اتخذنا التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية، ونؤكد أن حماية مضيق باب المندب ستبقى مسؤولية دولية".

وكان "أنصار الله" قد أعلنوا في وقت سابق عن نجاحهم في توجيه ضربة بحرية في العمق السعودي، فيما أشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى أن الزورق كان يستهدف ضرب منشآت تابعة لشركة "آرامكو" في جازان.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، نجح رجال حرس الحدود السعودي في قطاع الموسم بمنطقة جازان في إحباط محاولة استخدام زورق مفخخ لتفجير رصيف، ومحطة توزيع منتجات نفط تابعة لـ"أرامكو".