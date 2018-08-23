"النصرة" تعتقل أحد أبطال "وادي الذئاب" في إدلب... وتركيا تتدخل

ونقلت "الميادين نت" عن تنسيقيات المسلحين أن الرتل ضم سيارات حديثة، وتم إيقافه لعدة ساعات واحتجاز من داخله ومن بينهم الممثل التركي في مسلسل "وادي الذئاب" كنان شوبان (كنعان جوبان) المعروف باسم "عبد الحي".
وقالت المصادر أن الرتل التركي أكمل طريقه باتجاه مناطق واقعة تحت سيطرة "درع الفرات" ووصل إلى مدينة عفرين.
وكان مسلسل "وادي الذئاب" قد تطرق في الجزء السابع إلى الأحداث في سوريا، حيث قام بطل المسلسل "محمد نجاتي شاشماز" الشهير بـ"مراد علم دار" في إحدى الحلقات بالتوجه إلى سوريا والمرور عبر حواجز ما يسمى "الجيش الحر" للمساهمة في تقديم السلاح لهم (وفقا للميادين).
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