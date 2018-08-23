"النصرة" تعتقل أحد أبطال "وادي الذئاب" في إدلب... وتركيا تتدخل

ذكرت وكالة "الميادين" أن حاجزا لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) بالقرب من بلدة أطمة شمال إدلب أوقف رتل سيارات تركية دخلت الحدود السورية عبر معبر باب الهوى متوجها إلى ريف حلب الغربي.

ونقلت "الميادين نت" عن تنسيقيات المسلحين أن الرتل ضم سيارات حديثة، وتم إيقافه لعدة ساعات واحتجاز من داخله ومن بينهم الممثل التركي في مسلسل "وادي الذئاب" كنان شوبان (كنعان جوبان) المعروف باسم "عبد الحي".

© Sputnik . Basel Shartouh 1000 مدني عبروا "أبو الظهور" من مناطق سيطرة النصرة في إدلب

وأفادت التنسيقيات أن نقاط المراقبة التركية الموجودة في المنطقة تدخلت لدى " هيئة تحرير الشام " وتم إطلاق سراحهم، من دون الكشف عن أسباب وجود الممثل ومن كان معه في المنطقة.

وقالت المصادر أن الرتل التركي أكمل طريقه باتجاه مناطق واقعة تحت سيطرة "درع الفرات" ووصل إلى مدينة عفرين.

وكان مسلسل "وادي الذئاب" قد تطرق في الجزء السابع إلى الأحداث في سوريا، حيث قام بطل المسلسل "محمد نجاتي شاشماز" الشهير بـ"مراد علم دار" في إحدى الحلقات بالتوجه إلى سوريا والمرور عبر حواجز ما يسمى "الجيش الحر" للمساهمة في تقديم السلاح لهم (وفقا للميادين).