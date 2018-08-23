"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر للجيش السعودي في جازان

وذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية على موقعها أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان.

وذكرت قناة "المسيرة" إن "القوة البحرية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي، تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب".

معارك عنيفة

وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.

طرق متعمدة

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" يعلنون تنفيذ هجوم بحري في العمق السعودي

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.