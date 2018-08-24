نتنياهو يدعو الخطوط الجوية العالمية لوقف رحلاتها إلى إيران

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره لموقف الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية عن وقف رحلاتها إلى إيران بدءا من الشهر المقبل، كما دعا الخطوط الجوية العالمية الأخرى للقيام بنفس الخطوة، واصفاً الاتفاق النووي الإيراني بالسيئ

© Sputnik . Sergey Guneev أول تعليق لنتنياهو على وقف شركات الطيران عملها في إيران القدس — سبوتنيك . جاءت تصريحات نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء يوم أمس الخميس 23 آب/أغسطس، مع نظيره الليتواني ساوليوس سكفيرنيليس، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة فيلنيوس، حيث قال نتنياهو: "سمعنا اليوم، بأن ثلاث شركات طيران كبيرة وهي" بريتش أيرفاوس" و"كا إل إم "و"أير فرانس" أوقفت عملها في إيران . هذا جيد. شركات كثيرة أخرى يجب أن تحذو حذوها وشركات كثيرة ستقوم بذلك، لأنه لا يجوز، أن إيران ستتلقى جائزة لعدوانها على المنطقة ولمحاولاتها زرع الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي مناطق كثيرة أخرى في العالم — مثلما فعلوه قبل عدة أسابيع".

وأضاف نتنياهو: "أود أن أشكرك أيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية ليناس، على موقفكما الحازم في منتديات الاتحاد الأوروبي دعما للحقيقة ولإسرائيل وللعدالة. في الكثير من الأحيان لا تحظى إسرائيل بمعاملة لائقة من قبل الاتحاد الأوروبي وبروكسل، توجه ضدنا تشويهات كثيرة ومن المنعش أننا نرى منك موقفا واضحا يتحلى بالحقيقة وبالشجاعة".





وخلُص نتنياهو بالقول: "أقدر اتخاذك موقفا واعيا للغاية حول الاتفاقية النووية مع إيران. هذه كانت صفقة سيئة. أقدر موقف ليتوانيا الهام والواقعي والمستقل والواعي في هذه القضايا وفي قضايا أخرى".





يذكر، أن نتنياهو وصل ظهر يوم الخميس، إلى لتوانيا للمشاركة في قمة دول البلطيق، التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويلتقي نتنياهو، خلال زيارته التي تستمر لثلاثة أيام بنظيره اللتواني والإستوني، كما سيلتقي برئيسة لتوانيا داليا غريباوسكاياتا.





هذا وكان أعضاء الحكومة قد صادقوا على تعيين الوزيرة ميري ريغيف، رئيسة للوزراء بالإنابة اعتبارا من يوم غد وحتى الأحد المقبل.