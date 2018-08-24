الكويت تدعم جمهورية فانواتو بنصف مليون دولار

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، عن سفير الكويت لدى أستراليا نجيب البدر، قوله، "قرار حكومة الكويت جاء تلبية لمناشدة فانواتو، وإطلاقها لخطة عمل إنسانية للاستجابة والتعافي من آثار إعصار هولا الإستوائي والنشاط البركاني في جزيرة أمباي".
ولفت البدر، إلى أن الكارثتين الطبيعيتين دفعتا فانواتو، لطلب مساعدات مالية وعينية من المجتمع الدولي، ليتم وفقها توفير المساعدات الإنسانية، التي تشمل الأمن الغذائي والزراعي والمأوى والصحة والتعليم، وتوفير الماء وخدمات النظافة وغيرها، لصالح هذا البلد الصغير.
يشار إلى أن فانواتو، عبارة عن أرخبيل جزر في المحيط الهادي، تقع على بعد 1750 كيلومترا شمال شرق أستراليا.
وتبلغ مساخة هذه الجمهورية حوالي 12 ألف كيلومترا مربعا، ويسكنها نحو 220 ألف شخص، وكانت استقلت عن بريطانيا وفرنسا، في نهاية يونيو/ حزيران 1980.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)