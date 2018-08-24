الكويت تدعم جمهورية فانواتو بنصف مليون دولار

قررت حكومة الكويت تقديم مساعدة إغاثية بقيمة نصف مليون دولار، استجابة لطلب قدمته جمهورية فانواتو، وهي أرخبيل جزر في المحيط الهادي، وذلك بهدف التخفيف من آثار كارثتين طبيعيتين تسببتا في أضرار كبيرة فيها.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، عن سفير الكويت لدى أستراليا نجيب البدر، قوله، "قرار حكومة الكويت جاء تلبية لمناشدة فانواتو، وإطلاقها لخطة عمل إنسانية للاستجابة والتعافي من آثار إعصار هولا الإستوائي والنشاط البركاني في جزيرة أمباي".

© AP Photo / Gustavoferrari الكويت تعتز بالمشاركة بعملية "إعادة الأمل" في اليمن

وأوضح السفير بأن المساعدة الإغاثية الكويتية تهدف إلى إعادة إعمار المناطق التي تضررت من النشاط البركاني والدمار الكبير الذي تسبب به الإعصار، في شهر مارس/ آذار الماضي، في جمهورية فانواتو.

ولفت البدر، إلى أن الكارثتين الطبيعيتين دفعتا فانواتو، لطلب مساعدات مالية وعينية من المجتمع الدولي، ليتم وفقها توفير المساعدات الإنسانية، التي تشمل الأمن الغذائي والزراعي والمأوى والصحة والتعليم، وتوفير الماء وخدمات النظافة وغيرها، لصالح هذا البلد الصغير.

يشار إلى أن فانواتو، عبارة عن أرخبيل جزر في المحيط الهادي، تقع على بعد 1750 كيلومترا شمال شرق أستراليا.

وتبلغ مساخة هذه الجمهورية حوالي 12 ألف كيلومترا مربعا، ويسكنها نحو 220 ألف شخص، وكانت استقلت عن بريطانيا وفرنسا، في نهاية يونيو/ حزيران 1980.