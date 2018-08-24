سياسي لبناني: ملف تشكيل الحكومة مازال في حالة الجمود المميت

© AFP 2018 / Joseph Eid كتلة "حزب الله": التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية يجعلنا ننزلق إلى "التوتر"

وقال في حديث لـ" سبوتنيك ":"كان رهاننا على ثقة الـ 111 نائب، ولكن الذي يجري اليوم يؤكد أنه حتى الساعة لا يوجد إزالة عقبات جدية لتشكيل الحكومة، الرئيس المكلف سعد الدين الحريري يتحلى بصبر عالي ولا يريد الدخول بلغة الأخذ والرد ولغة الشجار على أمل تزليل العقبات، ولقد وضع الأول من أيلول موعد لتقديم شيء جديد ونحن نقرأها من الزاوية الإيجابية".

وأكد أن صلاحيات الرئيس المكلف هو العمل من أجل بناء دولة تقدم خدمات للمواطنين الذين أصبح وضعهم بغاية السوء من الناحية الاقتصادية، وصلاحيات رئيس الحكومة هو الذي يهتم بها ولا يجوز لأي أحد التدخل بصلاحياته.

وحول وجود ضغوطات خارجية تمنع تشكيل الحكومة قال الحجيري: "لبنان يتأثر دوليا، ونحن نطاللب ونهتم بأن يكون تشكيل الحكومة 80% لبنانية، والذي يطرح الآن أصبح واضحا، الموقف من سوريا الذي يحاول بعض الأطراف وضعه بأنه العقبة الحقيقية أمام تشكيل الحكومة، وهذا نوع من الإبتزاز، العلاقات اللبنانية_السورية علاقات طبيعية ولكن هناك موقف من الإدارة السورية الحالية وهناك إشكال مع رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري بملف إستشهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري".

وأضاف:" بما يتعلق بعدد الحقائب الوزارية لا يصح أن يكون لدينا 128 وزير لكي نشكل حكومة، نحن نقول أن لبنان بحالة إنتظار دقيق جداً بالموضوع الاقتصادي وبحاجة إلى الإنقاذ، هناك بعض الأطراف التي تسقوي وتضع عوائق أمام تشكيل الحكومة بقوة وهمية، وهذا أمر مرفوض من قبلنا والرئيس المكلف هو الرجل القادر على تشكيل حكومة وهو الوحيد الذس يستطيع أن يحسن الوضع الاقتصادي في حال تشكلت الحكومة، وفقط بالتوافق يتم تشكيل الحكومة لأنه لدينا تجربة بهذا المجال".

وأكد الحجيري أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو رئيس الكل، وإتهام الرئيس الحريري بالتباطؤ هو كلام غير دقيق وغير صحيح.

وختم قائلا: "أنا مع أن يقدم الرئيس المكلف مسودة جديدة لرئيس الجمهورية ونتمنى أن يقبلها وتتألف الحكومة".

هذا وحصل زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الدين الحريري بعد المشاورات النيابية التي أجراها رئيس البلاد ميشال عون في مايو/ أيار الفائت على تأييد 111 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128 لتشكيل الحكومة.