رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان بعد تصريحات عن "الحرب في اليمن"

بدأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد.

وكان في وداع الأمير على أرض المطار في المملكة المتحدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة لدى المملكة المتحد، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وبعث الأمير برقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة انتهاء موسم الحج، مشيدا بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم الحج.

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وأشاد الأمير "بما يشهده الحرم المكي الشريف من أعمال انشائية على نطاق شامل، وذلك في إطار خطة التطوير والتوسعة، ومجددا سموه الثناء على ما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة والتي تسهم بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر".

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمناسبة، ضمنها سموه خالص تهانيه على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام.

وكان وفد عسكري كويتي رفيع المستوى، وصل إلى السعودية، قبل يومين يضم رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبد الله يعقوب الفودري، ومعاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن سليم سالم الوهيب وعدد من كبار القادة في الجيش.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد زار الوفد القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في السعودية، لتهنئتهم بعيد الأضحى، إذ نقل لهم رئيس الأركان تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وأعرب رئيس الأركان عن "فخره واعتزازه برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم"، مشيدا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال الجيش الكويتي.

ودعا المسؤول العسكري الجنود إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، ومتمنيا لهم السلامة والعودة إلى أرض الوطن غانمين بعد أداء واجبهم مع "أشقائهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة".