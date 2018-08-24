وزارة السياحة المصرية تصدر بيانا بشأن وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة

أصدرت وزارة السياحة المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن واقعة وفاة سائحين بريطانيين في مدينة الغردقة.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تتابع وزارة السياحة عن كثب واقعة وفاة سائح بريطاني وزوجته في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وشرطة السياحة والآثار وشركة توماس كوك التي قامت بتنظيم الرحلة للسائحين".

© Sputnik . Ahmed Badr مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت

وتابعت "كما تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لمتابعة الموقف أولا بأول من الغردقة ".

وتقدمت وزارة السياحة بخالص العزاء والمواساة لأسرة السائحين البريطانيين.

وأوضحت الوزارة أنه

طبقا للتقرير الطبي المبدئي للصحة بالمحافظة فإن أسباب وفاة السائحين طبيعية ولا توجد أية شبهة جنائية حولها.

وأضافت "أمرت النيابه العامة بالاستماع لأقوال ابنتهما، وتشريح الجثامين واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السفارة لاتخاذ إجراءاتها لنقل الجثامين وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك".

وقالت الوزارة إن شركة "توماس كوك" خيرت باقي الفوج السياحي، بين استكمال رحلتهم في الفندق أو العودة إلى بلادهم كـ"إجراء احترازي".

وأشارت إلى أن "الأغلبية العظمى من الفوج السياحي اختارت استكمال رحلتهم في مدينة الغردقة".

وقالت الوزارة إن

السائح المتوفي هو إنجليزي الجنسية يدعى جيمس كوبر، يبلغ من العمر 65 عاما، وتوفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتوفيت زوجته، سوزان كوبر، 64 عاما، بعد إصابتها بحالة إغماء، ونقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بتوقف في الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا توجد أية شبهة جنائية في الحادثين.