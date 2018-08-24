مصر للطيران تبدأ رسميا الأحد رحلات عودة الحجاج

وأشار في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أنه من المقرر أن يبدأ الجسر الجوي لعودة الحجاج بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 26 أغسطس/ آب الجاري.

© REUTERS / SUHAIB SALEM السلطات السعودية تفاجئ "مهربي" الحجاج بعقوبات قاسية

وفي هذا الصدد، عقدت بعثة مصر للطيران بجده اجتماعا تحضيريا ثانيا أمس الخميس، استعدادا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها.

وأشار عادل أيضا إلى أهمية عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع، والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل.

ومن جانبه أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم بالفعل عودة أعداد قليلة من الحجاج على متن الرحلات المنتظمة، من الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن تقلع اعتبارا من الساعات الأولى لصباح غدا السبت 8 رحلات جوية من الصالة الشمالية بجدة لنقل ٢٤٨٠ حاجًا من رحلات الحج السريع.