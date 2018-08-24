"أنصار الله" تعلن "إسقاط طائرة تجسس" لقوات التحالف

أعلن الحوثيون اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف في موقع نهوقة بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء اليوم الجمعة على قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أنه تم "إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان" في موقع نهوقة بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

© AFP 2018 / الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة شمالي جازان

ولم تورد القناة تفاصيل عن نوع الطائرة والوسيلة التي تم من خلالها اسقاطها.

وكانت الجماعة أعلنت في 22 أغسطس/ الجاري، إسقاط طائرة تجسس للتحالف شرق جبل دخان في قطاع جيزان، بعد يوم من إعلانها إسقاط

طائرتين استطلاع للتحالف شرق جبل الدود في ذات القطاع.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.