اليمن... قوات هادي تتقدم في جبال الضواري

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في محافظة لحج باليمن لوكالة "سبوتنيك" "بأن الجيش نفذ هجوماً على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في مرتفعات الكدحة الاستراتيجية وجبال الضواري في جبهة الشريجة في منطقة كرش في مديرية القبيطة شمال لحج".

وأشار المتحدث للوكالة إلى "تحقيق الجيش تقدماً حيث استعاد عدداً من المواقع في الأجزاء الغربية من جبال الضواري، في حين لا تزال المعارك مستمرة".

في هذه الأثناء، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة كسروا زحفا واسعاً لقوات الرئيس هادي على مواقع في جبهة كرش بمديرية القبيطة اليمنية، مضيفةً أن مقاتلي "أنصار الله" أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين من قوات الرئيس هادي وأعطبوا معدل عيار 23 ملم بقذائف المدفعية.