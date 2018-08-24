وكالة أمريكية: طائرات حربية وقوات عسكرية تتحرك نحو حدود دولة عربية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن طائرات حربية، تحركت نحو حدود دولة عربية، فيما تغادر قوافل عسكرية العاصمة.

وقالت الوكالة إن تشاد تعزز من وجودها العسكري بالقرب من حدودها مع ليبيا لتفادي أية هجمات للمعارضة في أعقاب هجوم على مواقع للجيش في المنطقة الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن تشاد أرسلت طائرات حربية إلى مدينة فايا-لارجو الشمالية، كما تغادر قوافل عسكرية كبيرة العاصمة إنجمينا.

وكان الهجوم الذي شنته المعارضة المسلحة في 11 أغسطس الجاري على بعد 35 كيلومترا من الحدود الجنوبية لليبيا أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم ثلاثة ضباط.

وأعلن المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية تشاد مسؤوليته عن الهجوم، ومنذ ذلك الحين أمرت الحكومة جميع عمال مناجم الذهب بمغادرة المنطقة الشمالية.

© REUTERS / TIKSA NEGERI تشاد بلا صحافة اليوم اعتراضا على تجاوزات الأمن الوطني

ومنذ توليه الرئاسة في العام 1990 يواجه الرئيس التشادي إدريس ديبي ما يصل إلى خمس حركات معارضة رئيسية.

وسبق أن ساعدت تشاد في مكافحة الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في جاراتها ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلنت يوم الخميس 26 يوليو/تموز الماضي، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتفق مع الرئيس التشادي في العاصمة إنجامينا، على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.