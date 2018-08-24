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19:20 24 أغسطس/ أب 2018
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    الداخلية البحرينية تستثني فئات جديدة من القطريين

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، ملحقا لبيان سابق، يقضي باستثناء العائلات المشتركة بينها وبين قطر، من قرار منع إصدار التأشيرات للقطريين.

    القاهرة — سبوتنيك. وجاء في ملحق البيان، الذي نشر عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، إنه "إلحاقا ببيان وزارة الداخلية، الصادر بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2018، والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.. أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا أكدت فيه أنه يستثنى في منح التأشيرات، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة".

    وقالت الوزارة البحرينية في بيانها الإلحاقي، إن "ذلك يأتي ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصا في هذه الظروف".

    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
    © AP Photo / Evan Vucci
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    وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أن "العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدودا جدا، في إطار حماية المجتمع البحريني"، لافتة إلى أنه "سيتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة، وآلية تقديم الطلبات".

    وفي وقت سابق أصدرت الداخلية البحرينية  بيانا جاء فيه "يستثنى الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية".

    وبررت الداخلية البحرينية قرارها بوقف إصدار التأشيرات للقطرين، قبل ثلاثة أيام، لـ "تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين".

    وكان العاهل البحريني، قد وجه الجهات المختصة في البلاد، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بـ "تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين، وأكد على فرض تأشيرات على الدخول، "بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها".

    وأكد ملك البحرين في توجيهه الأجهزة المختصة على "اتخاذ الإجراءات، التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها، وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين، تتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما في ذلك فرض تأشيرات على الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها".

    وقطعت البحرين، ومعها السعودية والإمارات ومصر، كافة علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/ يونيو من العام الماضي، بدعوى "دعمها وتمويلها الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة قطعياً.

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    أخبار العالم العربي, البحرين, قطر
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