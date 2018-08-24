إصابة 20 فلسطينيا بجروح إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 20 فلسطينيا بجروح مختلفة إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات العودة السلمية شرقي قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov قناصة إسرائيليون يستهدفون المتظاهرين الفلسطينيين في غزة

وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

واستهدف الجيش الإسرائيلي إحدى سيارات الإسعاف، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

وحسب وزارة الصحة فإن 171 شخصا قتلوا خلال المسيرات التي انطلقت في 30 مارس/ آذار الماضي، بينهم 27 طفلا، فيما أصيب أكثر من 18 ألف بجروح مختلفة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن القناصة الإسرائيليين استهدفوا عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"، ضمن فعاليات "مسيرة العودة".

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتصدى لمئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين حاولوا اختراق الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وأطلق الجيش الإسرائيلي بدوره قنابل الغاز المسيلة للدموع.