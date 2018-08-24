العبادي: إخراج الحشد من المدن يجب أن لا يخضع لضغط سياسي

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، على أهمية عدم تسييس قوات الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن إخراج الحشد من المدن يجب أن لا يخضع لضغط سياسي.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي خلال زيارة إلى هيئة الحشد الشعبي حسب بيان لرئاسة الوزراء "إننا في كل المؤتمرات الدولية وفي كل مكان نقول إن الحشد مؤسسة تتبع الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته".

© REUTERS / العبادي والصدر وعلاوي والحكيم يتفقون على تشكيل نواة للكتلة الأكبر ببرلمان العراق

وبيّن العبادي أن "إخراج الحشد من مدن هائلة يجب أن لا يخضع لضغط سياسي فعصابات "داعش" طردناها وهزمناها ولكن لديهم خلايا وفكر أيدلوجي يجب أن نستمر بمحاربته، أما إخلاء الساحة بشكل مفاجئ فإنه سيعطي فرصة للجماعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين".

وأكد العبادي على أن "الدستور والقوانين تمنع الخلط بين العمل الأمني والعسكري والاستخباري مع السياسي".

وشدد "على رفض أن تكون الأحزاب السياسية داخل الحشد"، مؤكذا على رفضه "لاستخدام التضحيات بصراعات سياسية من أجل هذه الجهة أو تلك أمر مرفوض"، مبينا أننا "نريد أن نحافظ على الحشد بدعمه وإسناده".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت مدنيين وعناصر أمن في عدة محافظات.

وتشكل الحشد الشعبي، وهو ائتلاف لنحو 60 المجموعات الشيعية المسلحة، عقب احتلال تنظم "داعش" الإرهابي لأجزاء من العراق استجابة لفتوى المرجعية الشيعية العليا بحمل السلاح ضد التنظيم.

واعترفت الحكومة العراقية، في نهاية 2016، بالحشد كقوة مسلحة وطنية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.