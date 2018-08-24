مفاجأة... بعد هذه الفترة سيتمكن كل مسلمي العالم من الحج في سنة واحدة

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوافدين إلى مكة في موسم الحج بلغ ذروته في عام 2012، إذ بلغ 3.16 مليون حاج، مقارنة مع 1.7 مليون شخص في العام الجاري.

وعليه يبدو أن من المستحيل أن يتاح لجميع المسلمين في العالم، والذين يقدر عددهم بـ1.8 مليار شخص، فرصة لأداء مناسك الحج ولو مرة في حياتهم، مشيرة إلى أن 581 عاما على الأقل هي الفترة المطلوبة كي يؤدي جميع المسلمين في العالم اليوم، مناسك الحج.

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وكان أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، قال إن سلطات المملكة تتطلع إلى أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج خلال السنوات المقبلة.

وأشار الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الختامي لموسم الحج، الخميس، إلى أن هناك مشروعا في المشاعر المقدسة، سيتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، موضحا أن رؤية المملكة تستهدف استضافة 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج في المستقبل، وأن الخطة ستنفذ على مراحل وستعلن مراحلها عن طريق الهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أسرع وقت.

وذكر أن عدد القوى العاملة التي قدمت الخدمة للحجاج، من عسكريين ومدنيين، بلغ أكثر من 250 ألف فرد.

وأشار إلى أن عدد المخالفين للحج هذا العام لم يتجاوز 110 آلاف شخص، فيما قدر عددهم بمليون و400 ألف حاج قبل 5 سنوات.