رئيس البرلمان الليبي يدعو إلى خطوة بمشاركة المخابرات والشرطة والجيش

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي، إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح عيسى، استنكر وأدان الهجوم الإرهابي البشع الذي قامت به الجماعات الإرهابية في بوابة وادي كعام.

وبحسب بيان حصلت"سبوتنيك" على نسخة منه، دعا صالح إلى ضرورة توحيد الصفوف في كل أنحاء ليبيا لتطهيرها من الجماعات الإرهابية، والمجرمة التي "عاثت في البلاد فسادا ودمارا ورعبا وفوضى".

© REUTERS / Goran Tomasevic ليبيا... مقتل 4 أشخاص في هجوم على نقطة تفتيش

وتابع صالح "وذلك بدعم ومساندة الجيش الوطني الليبي، والأجهزة الأمنية والشرطة والمخابرات والاستخبارات والنيابات والمحاكم، حتى تستقر الأوضاع وبذلك ترسخ دولة المؤسسات والقانون".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن الخميس 23 أغسطس/ آب عن تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للتحقيق الفوري والقبض على المعتدين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة كعام الواقعة بين مدينتي زلتين والخمس.

وبحسب بيان المجلس على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أشار المجلس إلى أن هذه الجريمة التي ارتكبت خلال أيام عيد الأضحى لا يقوم بها سوى قتلة مجرمون تجردوا من إنسانيتهم ومن كل القيم والمبادئ والشرائع الدينية والأخلاقية، مشددا على أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد.

وكان محمود المصراتي المحلل السياسي الليبي قال في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن العملية التي وقعت في ليبيا يمكن اعتبارها استجابة لنداء البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي، وأنها جاءت بشكل فردي لتؤكد على اتباع التنظيم لاستراتيجية "الذئاب المنفردة".