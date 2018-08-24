اليونيسف تدعو مجلس الأمن إلى إنهاء الصراع في اليمن

أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة "الـيونيسف"، هنريتا فور، اليوم الجمعة، أنها كانت تأمل بأن يكون الغضب الذي أعقب الهجوم على صعدة في اليمن قبل أسبوعين، نقطة تحول في الصراع.

القاهرة — سبوتنيك. وأضافت فور في تصريح نقله موقع الأمم المتحدة: "الهجمات التي أفيد بوقوعها أمس، على مديرية الدريهمي والتي أسفرت عن مقتل 26 طفلاً تشير إلى عكس ذلك".

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ودعت المسؤولة الأممية "الأطراف المتحاربة، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي للعمل وإنهاء هذا الصراع".

مشيرةً إلى "أن حياة آلاف الأطفال الضعفاء في أنحاء اليمن يجب أن تكون أولوية لدى الجميع".

وكانت ممثلة "اليونيسف" في اليمن ميريتشل ريلانيو، قد علقت من جهتها، على قصف نازحي الدريهمي، متسائلةً في تغريدة على "تويتر" "أربع نساء وكل أطفالهم (22 طفلا) قتلوا بالإضافة إلى أربعة أطفال آخرين في ليلة سابقة، في الحديدة مرة أخرى. متى سيتوقف ذلك؟!