عودة نحو 200 لاجئ سوري من لبنان خلال يوم أمس

صرح ممثل القسم السوري في مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، سمير عرنوس، اليوم الجمعة، بأن نحو 200 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان، خلال يوم أمس.

دمشق — سبوتنيك. وقال عرنوس للصحفيين: "عبر 189 لاجئاً المنافذ الحدودية من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضي". ووفقا له، عاد خلال اليوم الماضي 623 شخصاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة في الغوطة الشرقية. كما تم إجلاء 786 لاجئا من منطقة خفض التصعيد في إدلب".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin عودة حوالي 120 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال اليوم

وأضاف عرنوس بأنه تم خلال يوم واحد، نزع الألغام من مساحة أربعة هكتارات وعشر مباني وكيلو متر واحد من الطرق، واكتشاف وتدمير 51 مادة متفجرة، منها 23 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى 36 دولة يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.