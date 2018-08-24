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22:33 24 أغسطس/ أب 2018
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    مقاتلو أنصار الله

    أرسله عبد الملك الحوثي في مهمة... مقتل قيادي في "أنصار الله" على الحدود السعودية

    © REUTERS
    العالم العربي
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    قتل عدد من القيادات الميدانية في جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، بقصف شنه الجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    القاهرة —سبوتنيك.وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "إن قياديا في مليشيا "أنصار الله"، لقي مصرعه اليوم الجمعة، مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش موقعا للمليشيا في منطقة طيبان مران جنوب غربي صعدة".

    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وأضاف الجيش "أن القيادي علي حسين شيبه باذلي يعتبر أحد المقربين لقائد المليشيا، ومن مؤسسي المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وكان يوم أمس في زيارة أسر في مران بتوجيهات عبد الملك الحوثي، لتطمينهم بأن لا خطر عليهم من المواجهات التي تدور حاليا في مران".

    وأشار الجيش إلى "مصرع القيادي في المليشيا جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه، في الضربة المدفعية ذاتها".

    وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" بثت اليوم بيانا لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان نعى العقيد علي حسين علي بلذي، أشار فيه إلى أنه قتل "أثناء أدائه واجبه في جبهات مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي".

    وكان الجيش اليمني قد أعلن الثلاثاء، عن اقتحام منطقة مران معقل جماعة "أنصار الله" في صعدة من 4 محاور، والسيطرة على وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران.

    يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد "أنصار الله" التى تسيطر على العاصمة صنعاء.

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    أخبار اليوم, عبد الملك الحوثي, اليمن
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