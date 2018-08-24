أرسله عبد الملك الحوثي في مهمة... مقتل قيادي في "أنصار الله" على الحدود السعودية

القاهرة —سبوتنيك.وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "إن قياديا في مليشيا "أنصار الله"، لقي مصرعه اليوم الجمعة، مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش موقعا للمليشيا في منطقة طيبان مران جنوب غربي صعدة".
وأشار الجيش إلى "مصرع القيادي في المليشيا جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه، في الضربة المدفعية ذاتها".
وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" بثت اليوم بيانا لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان نعى العقيد علي حسين علي بلذي، أشار فيه إلى أنه قتل "أثناء أدائه واجبه في جبهات مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي".
وكان الجيش اليمني قد أعلن الثلاثاء، عن اقتحام منطقة مران معقل جماعة "أنصار الله" في صعدة من 4 محاور، والسيطرة على وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران.
يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد "أنصار الله" التى تسيطر على العاصمة صنعاء.
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