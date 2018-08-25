الولايات المتحدة تقلص المساعدات الفلسطينية بسبب "تصرفات حركة حماس"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "ستعيد توجيه" أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى، بسبب تصرفات حركة حماس الفلسطينية.

واشنطن —سبوتنيك.وقال المتحدث للصحفيين:" بناء على توجيهات الرئيس ترامب، قمنا بإعادة النظر بالمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، وكذلك (للسكان) في الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية".

© AP Photo / Adel Hana فلسطين تتسلم مقترحات الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني

وتابع المتحدث "نتيجة لهذا الاستعراض، وفقا لتوجيهات الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 التي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية".

وأضاف:" ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت، في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، تقليص مساهمتها في ميزانية الأونروا بنحو 125 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسفيرته بالأمم المتحدة نيكي هايلي، بوقف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الأمريكية قرارا بوقف المساعدات عن الفلسطينيين، فقد جمدت عام 2016 مبلغ 221 مليون دولار من المنحة التي تقدمها سنويا للسلطة الفلسطينية، والبالغة إجمالا 380 مليون دولار، بسبب تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من موازنتها للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.