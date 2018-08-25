التحالف العربي في اليمن يشن 33 غارة على حجة وصعدة

كثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، غاراته على محافظتي حجة وصعدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 17 غارة على محافظة حجة شمال غربي اليمن مستهدفاً مديريتي حرض وميدي المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليونيسف تدعو مجلس الأمن إلى إنهاء الصراع في اليمن

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ طيران التحالف غارات مكثفة على مديريات المحافظة.

وذكر المصدر أن طيران التحالف استهدف بست غارات وادي لية ومنطقة بني ذهل في مديرية الظاهر، أسفرت إحداها عن سقوط قتيل وإلحاق أضرار واسعة بمنزله.

وأضاف أن:

التحالف قصف مديرية باقم، بست غارات،

كما أغار على منطقتي بني صياح والأزهور في مديرية رازح بثلاث غارات، واستهدف بغارة أخرى الطريق العام في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.

وأشار إلى مقتل شخص وإصابة نجله جراء قصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي على منطقة القطينات في مديرية باقم.

لافتاً إلى سقوط قتيل بإطلاق حرس الحدود السعودي نيران رشاشاتهم الثقيلة على مديرية غمر الواقعة على الشريط الحدودي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.