إعلام: الشرطة المصرية تحبط هجوما إرهابيا في العريش

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني مصري، اليوم السبت 25 أغسطس/آب، قوله إن الشرطة المصرية أحبطت هجوما إرهابيا في العريش.

وأشار المصدر الأمني في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن قوات الشرطة أحبطت هجوما على حاجز أمني في مدينة العريش شمالي سيناء، وقتلت 4 إرهابيين.

مصادر أمنية مصرية: قوات الشرطة تحبط هجوما إرهابيا على حاجز أمني في مدينة العريش بشمال سيناء وتقتل 4 إرهابيين — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) August 25, 2018

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وقال المصدر الأمني إن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 4 جنود من الشرطة، وإصابة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وبحوزتهم 4 قذائف "آر بي جى".

وقال المصدر الأمني إن قوات الشرطة تحفظت على جثث الإرهابيين، وجاري الكشف عن هويتهم.

وأوضح المصدر الأمني أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، فيما تجري حاليا عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم.

يتبع…