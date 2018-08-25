"فتح" تطالب "حماس" بوقف المفاوضات الهزلية مع إسرائيل

قالت حركة فتح إن إدارة ترامب قد بدلت "صفقة القرن" بـ"صفقة غزة"، بعد موقف الرئيس محمود عباس الصلب الرافض لها، وبعد معرفتها لموقف "حماس" اللين التي أبدت رفضها لها إعلاميا فحسب.

ووفقا لوكالة "سما" الإخبارية، اليوم السبت، خاطب عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، في تصريح صحفي "حماس"، قائلا: "توقفوا عن هذه المفاوضات الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا الأقرب إليكم، إن احسنتم النية والظن والفعل، وأننا بوحدتنا أقوى من فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما تقومون به من مفاوضات لا يخدم إلا إسرائيل وأهدافها التصفوية وفصل القطاع".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON لإتمام الصفقة مع "حماس"... عائلة أسير إسرائيلي تلتقي بمسؤولين أمريكيين