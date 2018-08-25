حقيقة لعب أميرين سعوديين "البلوت" خلال أداء مناسك الحج (صورة)

كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، حقيقة الصورة التي جمعته مع أمير آخر، وهم يلعبان "البلوت"، خلال أداء مناسك الحج.

وأثارت الصورة انتقادات وجدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، حيث يظهر خلالها الأمير عبد الرحمن الرئيس السابق لنادي الهلال، وشقيقه الأمير عبد الله رئيس هيئة الرياضة السابق، خلال لعبهما "البلوت"، ويرتديان ملابس تشبه ملابس الإحرام.

وقال الأمير عبد الرحمن ردا على الصورة: "أولا الصورة خارج المملكة، ولا يمكن الحج خارجها! ثانيا عبادي ماهو محرم، بل متدفي من المكيف، ثالثا الصورة مأخوذة من انستغرام أخي عبد الله. رابعا مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق حج مبرور، لذا وجب الرد".

وتعد لعبة "البلوت" من أشهر ألعاب الورق، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير وتعتمد على أربعة لاعبين.