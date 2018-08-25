السفير السوري لدى موسكو: الانتصار على "داعش" بات قريبا

أكد السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، بأن سوريا باتت على وشك الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي (المدرج على قائمة الإرهاب الأممية والمحظور في روسيا).

موسكو — سبوتنيك. وقال حداد، خلال لقائه برئيس أوسيتيا الجنوبية: "نحن على وشك الانتصار الكامل على الإرهاب المتمثل في ما يسمى بداعش".

© Sputnik . Valery Melnikov رئيس أوسيتيا الجنوبية يمنح الأسد أعلى وسام في البلاد

على صعيد آخر، أشار السفير حداد إلى أن القيادة السورية ترى أنه يجب الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية طبقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية يتطابق مع وجهة نظر القيادة السورية، التي ترى "أنها يجب ان تحصل على الاستقلال طبقا لميثاق الأمم المتحدة. ونحن على ثقة أن عدد الدول التي ستعترف باستقلالها سيزداد".

وكانت وزارة الخارجية السورية، أعلنت يوم 29 مايو/ أيار، اعتراف دمشق بسيادة جمهورية أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وإبرام اتفاقية حول إقامة علاقات ثنائية مع هاتين الدولتين، لتكون سوريا بذلك، أول دولة عربية تعترف باستقلالهما.