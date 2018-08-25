قيادي في ائتلاف "النصر": النجيفي والعبيدي هما الأقرب لتولي رئاسة البرلمان العراقي

كشف النائب في البرلمان العراقي السابق عن محافظة نينوى والقيادي في ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، محمد نوري عبد ربه، أن وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي هما أقرب شخصيتين لتولي منصب رئيس البرلمان الجديد.

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بغداد — سبوتنيك . وقال عبد ربه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، "هناك أكثر من شخصية مطروحة حتى الآن لتولي منصب رئيس البرلمان وهي أسامة النجيفي وخالد العبيدي، ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي والنائبان السابقان محمد تميم وطلال الزوبعي لكن الأقرب حاليا للمنصب هو النجيفي والعبيدي، والأوفر حظا هو العبيدي إذا لم يكن هناك جديد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبشأن ما توصلت إليه الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي من تفاهمات لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، أكد عبد ربه حدوث تفاهمات متقدمة بهذا المجال، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام قوى سياسية جديدة وكما أن هناك فائزين في الانتخابات النيابية يتوجهون للانضمام لائتلافات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية".

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وأردف النائب السابق عبد ربه وهو أحد الشخصيات السنة بمحافظة نينوى، "برأيي الشخصي هذا المحور هو من سيشكل الكتلة الأكبر وبالتالي الحكومة المقبلة، وفي تقديري الإعلان عن الكتلة الأكبر سيكون مع وقت الشروع ببدء الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في الخامس أو السادس من الشهر المقبل".

يذكر أن الخارطة السياسية في العراق رسمت منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، على أن تكون رئاسة الجمهورية من نصيب الأكراد، بينما يكون منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة، ورئاسة الوزراء للعرب الشيعة.

كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها صادقت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أجريت في مايو/ أيار الماضي.

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وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية (بعد المصادقة على النتائج) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه.

وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة قد اتفقت، في اجتماع عقدته ببغداد يوم الأحد الماضي، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.