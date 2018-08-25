دمشق تعتزم افتتاح سفارة في أوسيتيا الجنوبية قريبا

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن سوريا تعتزم افتتاح سفارة لدى أوسيتيا الجنوبية خلال وقت قريب.

تسخينفال — سبوتنيك. وقال السفير خلال مؤتمر صحفي: "فيما يخص بناء السفارة السورية في أوسيتيا الجنوبية، كما تعلون، وقعنا اتفاقية حول إقامة علاقات دبلوماسية، وتبادل السفارات، وفي الوقت الحالي نبذل مختلف الجهود من أجل تنفيذ ذلك، لا يمكنني تحديد موعد دقيق، لكن أود القوم بأننا سنفتح السفارة خلال وقت قريب".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev تحضير لزيارة الأسد إلى دولة قوقازية

وكانت وزارة الخارجية السورية، أعلنت يوم 29 مايو/ أيار، اعتراف دمشق بسيادة جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وإبرام اتفاقية حول إقامة علاقات ثنائية مع هاتين الدولتين، لتكون سوريا بذلك، أول دولة عربية تعترف باستقلالهما.

وأكدت وزارتا الخارجية في كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، استعدادهما لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا.