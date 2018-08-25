الجيش اليمني يحبط هجمات لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة

تجددت المعارك بين قوات الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي "أنصار الله" شنوا، اليوم السبت، هجمات من عدة محاور على مواقع للجيش في مديرية حيران شمال غربي حجة، أعنفها من الجهة الشمالية الشرقية للمديرية، بهدف استعادة السيطرة على مركزها وسوقها.

وأشار المصدر إلى أن "الجيش تمكن بإسناد من قوات التحالف من كسر هجمات مقاتلي أنصار الله، عقب معارك استمرت لساعات شارك خلالها طيران التحالف بشن غارات على تجمعات وتعزيزات للمهاجمين".

وأضاف المصدر "العديد من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف مسلحي أنصار الله خلال إحباط الجيش محاولتهم التقدم باتجاه مركز حيران".

وكانت القوات الحكومية أعلنت، مؤخراً السيطرة على مركز مديرية حيران والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من مسلحي "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آب 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.