السلطات الجزائرية تعلن حالة وفاة ثانية مصابة بالكوليرا

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، عن حالة وفاة ثانية بوباء الكوليرا، وارتفاع حالات الإصابة بالوباء إلى 127 حالة، بينها 97 حالة ما تزال تخضع للعلاج بالمستشفيات.

الجزائر،25 أغسطس- سبوتنيك. وقال مدير عام الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، في تصريح للصحافيين عقب اختتام اجتماع مشترك اليوم بين مسؤولي عدد من الوزارات لضبط تقرير حول الوضع الوبائي، وحسبما نقلته محطات تلفزة محلية، إن "حالة وفاة ثانية بداء الكوليرا سجلت، مساء أمس الجمعة، مشيرا الى أن التحاليل التي توصل إليها مخبر باستور المرجعي، بشأن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عاما، أثبتت أنها تتعلق بوباء الكوليرا".



© REUTERS / RAMZI BOUDINA الجزائر: أول حالة وفاة بمرض الكوليرا وإصابة 41 آخرين

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