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17:36 25 أغسطس/ أب 2018
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    الجزائر

    السلطات الجزائرية تعلن حالة وفاة ثانية مصابة بالكوليرا

    © AP Photo / Toufik Doudou
    العالم العربي
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    أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، عن حالة وفاة ثانية بوباء الكوليرا، وارتفاع حالات الإصابة بالوباء إلى 127 حالة، بينها 97 حالة ما تزال تخضع للعلاج بالمستشفيات.

    الجزائر،25 أغسطس- سبوتنيك. وقال مدير عام الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، في تصريح للصحافيين عقب اختتام اجتماع مشترك اليوم بين مسؤولي عدد من الوزارات لضبط تقرير حول الوضع الوبائي، وحسبما نقلته محطات تلفزة محلية، إن "حالة وفاة ثانية بداء الكوليرا سجلت، مساء أمس الجمعة، مشيرا الى أن التحاليل التي توصل إليها مخبر باستور المرجعي، بشأن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عاما، أثبتت أنها تتعلق بوباء الكوليرا".

    الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر: أول حالة وفاة بمرض الكوليرا وإصابة 41 آخرين
    وأضاف فورار أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا 139 حالة في أربع ولايات، هي العاصمة الجزائرية وتیبازة والبلیدة والبويرة، وكلها مدن قريبة من العاصمة الجزائرية، أثبتت الفحوصات إصابة مؤكدة  لـ 46 حالة بوباء الكوليرا، فيما يجري فحص 100 حالة مشتبه فيها.
    وقال مدير معهد باستور، زبير حراث، في تصريح صحافي للإذاعة الحكومية، إن "السلطات تسيطر على الوباء، وأن الوضع متحكم فيه بفضل الإجراءات العاجلة المتخذة، والتي سمحت بشفاء 30 حالة غادرت المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم".
    أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس الماضي، تسجيل حالة وفاة و41 حالة اصابة بداء الكوليرا، خمس منها في العاصمة الجزائرية، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 129 حالة إصابة مؤكدة بالوباء.
    وبوقت سابق، كشفت وزارة الصحة الجزائرية عن التوصل إلى مصدر الوباء في منبع مائي بري، تأتي مياهه من الجبال، ويتزود منه السكان العابرين للمكان، قرب العاصمة الجزائرية.
    الجزائر
    © AP Photo / Toufik Doudou
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    وقال جمال فورار إن "التحاليل المخبرية كشفت عن مصدر الوباء، وهو منبع مائي يقع في بلدة أحمر العين بولاية تيبازة 100 كيلو متر جنوبي العاصمة الجزائرية.
    وقال المختص في الأوبئة، أوبلي كمال، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حالات الاصابة بوباء الكوليرا في الجزائر ما تزال حالات معزولة، ورقم 46 حالة هو رقم لا يبعث على القلق، خاصة وأن الوباء لم يكن مصدره مياه الحنفيات، وإلا كان عدد المصابين أكبر، كما أنه لم يأخذ طابع الوباء باعتبار أن حالات الإصابة هي حالات عائلية".

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    الجزائر, الحكومة الجزائرية, الجزائر
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