الرئاسة العراقية تبحث تشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان

وبحسب صحيفة السومرية نيوز، قال مكتب رئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اجتمع ببغداد، مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وبحث معه تطورات مساعي تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة".
كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها صادقت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أجريت في مايو/ أيار الماضي.
وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية (بعد المصادقة على النتائج) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه.
وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة قد اتفقت، في اجتماع عقدته ببغداد يوم الأحد الماضي، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.
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