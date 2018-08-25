وكالة ائتمانية تكشف ماذا سيحدث للديون العراقية خلال الأعوام المقبلة

توقعت تقارير جديدة صادة اليوم السبت، ارتفاع مديونية العراق وتفاقم عجز الموازنة، فيما حذرت من أن أي زيادة في الديون قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد.

وبحسب "السومرية نيوز" العراقية، قالت وكالة التصنيف الإتماني "ستاندرد آندبورز"، إن "المديونية الحكومية للعراق ستزيد على مدار الأعوام الأربعة القادمة".



© Sputnik . Nazek Mohamed حصيلة دامية لتظاهرات جنوب العراق وغضب لإسقاط الحكومة المحلية

وأضافت، أن "العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان أيضا".

وأكدت "ستاندرد آندبورز" تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق".

لكن الوكالة حذرت من أنها "قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الدين الحكومي بالعراق بلغ 123 مليار دولار العام الماضي، أي ما يمثل 63.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع الصندوق —في تقرير له قبل سنة- أن ترتفع ديون العراق إلى 132.4 مليار دولار العام الحالي، ليصل إلى ذروته عام 2020 بقيمة 138 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الهبوط من جديد.

كما تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد هبوطا حادا من 78 مليار دولار عام 2013، إلى 45 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من ذلك.