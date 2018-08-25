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17:36 25 أغسطس/ أب 2018
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    الجزائر

    "هجوم وبائي" يهدد ثلاث دول عربية... وتونس تعلن الطوارئ

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
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    حالة من القلق والترقب تعيشها البلدان المجاورة للجزائر، إثر انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب العشرات - حتى الآن - حسب ما أعلنته الجزائر الخميس 23 أغسطس/آب.

    تخوفات تونس من انتقال المرض إليها دفعها إلى الإسراع في اتخاذ كافة الخطوات الوقائية، وحسب ما أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الجمعة 24/أغسطس/آب، قالت فيها، إنه "في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور عوامل المحيط، وإمكانية تفاقم هذه المخاطر في صورة حدوث فيضانات واعتبارا للمعطيات الوبائية الحديثة المتمثلة في ظهور حالات من الكوليرا ببعض المناطق بالجزائر خلال الفترة الأخيرة، وعلما أن هذه الإصابات معزولة، وأن الوضع الصحي بالقطر الشقيق تحت السيطرة، تؤكد وزارة الصحة بأن مصالحها المختصة بصدد تكثيف أنشطتها الوقائية، خاصة تلك المتعلّقة بالمراقبة الصحية لمياه الشراب والأغذية والمياه المستعملة والمحيط عامة، بغرض الوقوف على مدى توفر السلامة الصحية لمياه الشراب والأغذية وضبط الإجراءات التصحيحية ا لمطلوبة ووضعها حيز التطبيق بالتعاون مع السلط والمصالح المعنية حماية للصحة العامة".

    الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر: أول حالة وفاة بمرض الكوليرا وإصابة 41 آخرين

    وأكدت على ضرورة الامتناع عن تناول المياه من مصادر غير مأمونة، بما في ذلك وحدات معالجة وبيع المياه للعموم وباعة المياه بالتجول، وضرورة استعمال أوعية صحية ونظيفة لحفظ المياه وتطهيرها بماء الجافال في صورة التزود من نقاط مياه خاصة، وتطهير الخضر والأواني بمادة الجافال واعتماد السلوكيات السليمة خاصة في ما يتعلّق بتداول المياه والأغذية بالمنزل، وغسل الأيدي بالماء والصابون وتصريف الفضلات والمياه المستعملة المنزلية بطريقة صحية.

    ليبيا

    في ذات السياق تزايدت المطالبات الشعبية الليبية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية، تحسبا لانتقال المرض إلى الأراضي الليبية.

    وقالت عائشة المليان أستاذ التاريخ وعضو هيئة التدريس بجامعة الجبل الغربي، إن الهيئات الصحية والوزارة لم تعلن عن إي إجراءات وقائية — حتى الآن — على الرغم من أنه لم يسجل أي حالة في ليبيا أو حتى اشبتاه، إلا أنه كان من الواجب اتخاذ التدابير الوقائية تحسبا لأية أعراض في ظل انتقال بعض المواطنين من الجزائر إلى ليبيا والعكس، وإمكانية نقل المرض.

    صنعاء، اليمن 14 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    التطعيم ضد الكوليرا في اليمن قد لا ينقذ اليمنيين من تفشي المرض
     

    الجزائر

    وكانت الجزائر أعلنت الجزائر رسميا، الجمعة 24 أغسطس/آب عن  تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا في ولاية البليدة، غرب العاصمة الجزائر، كما أكدت إصابة 41 آخرين بالداء في أربع ولايات.

    وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار، إن الإصابات بوباء الكوليرا التي تم تسجيلها في 4 ولايات، حالات "معزولة منحصرة في عائلات".

    وتابع خلال مؤتمر صحفي، إن حالات الإصابة سجلت في ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة، وبلغت 41 مريضا من بين 88 حالة مشتبه فيها، مؤكدا أن: "الوضع متحكم فيه"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

    انظر أيضا:

    الجزائر: أول حالة وفاة بمرض الكوليرا وإصابة 41 آخرين
    التطعيم ضد الكوليرا في اليمن قد لا ينقذ اليمنيين من تفشي المرض
    استمرار المظاهرات في العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في اليمن... اتهامات لكوريا الشمالية بعدم وقف برنامجها النووي
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    الكوليرا, أخبار الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, الجزائر, ليبيا, تونس
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