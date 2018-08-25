الحكومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية شمال لحج

أعلنت القوات المسلحة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، استعادة مواقع استراتيجية من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة وقائد جبهة حمالة العميد محمد فريد "ان قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الحوثية شمال الشريجة تمكنت خلاله من تحرير جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري الاستراتيجي".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يحبط هجمات لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة

وأضاف فريد "الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية"، مشيرا إلى أن تقدم قوات الجيش "سيسهم في تأمين الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والسحي بالخط العام، والمغلقة منذ أكثر من أربعة اعوام، كما سيمكن من تأمين الخط العام الرابط بين الشريجة — الراهدة تعز، والتقدم بسهولة ويسر".

ولفت فريد إلى أن "المعارك لا تزال مستمرة على بعد 5 كم من الراهدة باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم شمال الخط العام".

وكان الجيش اليمني أعلن في 28 يونيو/حزيران الماضي السيطرة على جبل الركيزة ونجد قفيل ومناطق شرار والركب والخياشن وركب الدبي والمرخومة وعدد من الجبال الاستراتيجية في منطقة الشريجة بمديرية القبيطة.

وتشهد مديرية القبيطة شمال محافظة لحج منذ نحو عامين معارك كر وفر بين مسلحي أنصار الله والقوات الحكومية التي تسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت مقاتلو "أنصار الله" للمحافظة على تمركزهم فيها.