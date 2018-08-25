نجاة قائد في الحماية الرئاسية من تفجير في عدن جنوب غربي اليمن

نجا قائد عسكري يمني بارز، اليوم السبت، من محاولة اغتيال بتفجير استهدفه في محافظة عدن جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة العميد الركن سند عبد الله الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية، على الطريق الرابط بين البريقة ومدينة الشعب غرب عدن"، مشيرا إلى أن العميد الرهوة لم يصب ومن معه بأذى جراء التفجير كون السيارة مدرعة، إلا أنه ألحق أضراراً بها.

© REUTERS / Fawaz Salman الحكومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية شمال لحج

يذكر أن المعارك تجددت، اليوم السبت، بين قوات الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي "أنصار الله" شنوا، اليوم السبت، هجمات من عدة محاور على مواقع للجيش في مديرية حيران شمال غربي حجة، أعنفها من الجهة الشمالية الشرقية للمديرية، بهدف استعادة السيطرة على مركزها وسوقها.

وأشار المصدر إلى أن "الجيش تمكن بإسناد من قوات التحالف من كسر هجمات مقاتلي أنصار الله، عقب معارك استمرت لساعات شارك خلالها طيران التحالف بشن غارات على تجمعات وتعزيزات للمهاجمين".