"أنصار الله" تقنص 6 جنود سعوديين

نفذت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، عمليات قنص استهدفت ستة جنود سعوديين في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي المملكة التي تقود تحالفا عسكريا عربيا يدعم الجيش اليمني ضد الجماعة.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن مسلحي الجماعة قنصوا ثلاثة جنود من الجيش السعودي في رقابة العيروان بالربوعة في عسير.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يحبط هجمات لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة

وأضافت القناة أن عمليات قنص مماثلة لأنصار الله، استهدفت ثلاثة جنود سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة بنجران، مشيرة إلى أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات عسكرية سعودية خلف رقابة العيروان في الربوعة بعسير.

وفي جيزان، نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفاً مدفعياً على تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة جبلي الدود وام بي سي، لافتةً إلى شن طيران التحالف ثلاث غارات على وادي جارة في ذات القطاع.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.