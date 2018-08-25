"أنصار الله" تقنص 6 جنود سعوديين

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن مسلحي الجماعة قنصوا ثلاثة جنود من الجيش السعودي في رقابة العيروان بالربوعة في عسير.
وفي جيزان، نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفاً مدفعياً على تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة جبلي الدود وام بي سي، لافتةً إلى شن طيران التحالف ثلاث غارات على وادي جارة في ذات القطاع.
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.
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