بسبب الحظر السعودي الإماراتي... قطر تلجأ إلى دولة جديدة

وأعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس، اليوم السبت، عن طلب قطر تنشيط خطوط الملاحة البحرية بين مينائي بوشهر جنوب إيران، وميناء حمد القطري، حسب وكالة أنباء فارس.
وأكد هادي حق شناس إنه نظرا للحظر الإماراتي والسعودي "فقد تم إبلاغ الجانب القطري امكانية الافادة من ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع، وعمليا تم تنفيذ جزء من هذه العمليات، حيث يجرى ترانزيت المنتجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري".
وأكد شناس أنه يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الإيراني.
وقطعت السعودية والبحرين والإمارات وومصر علاقاتها، مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرضت عليها حظرا تجاريا، متهمة إياها بتقديم الدعم لمجموعاتإرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة، كما نددت الدول المقاطعة بالتقارب بين قطر وإيران، التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.
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