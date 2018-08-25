بسبب الحظر السعودي الإماراتي... قطر تلجأ إلى دولة جديدة

طلبت قطر من إحدى الدول أن تساعدها فيما لحق بها من ضرر بسبب الحصار الخليجي ضدها والذي بدأ قبل أكثر من عام.

وأعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس، اليوم السبت، عن طلب قطر تنشيط خطوط الملاحة البحرية بين مينائي بوشهر جنوب إيران، وميناء حمد القطري، حسب وكالة أنباء فارس.

وقال هادي إن قطر كانت قبل الحظر "السعودي الإماراتي، توفر بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت الآن زيادة الحركة الملاحية عبر الخطوط البحرية مع إيران لتعزيز التجارة بين البلدين".

وأكد هادي حق شناس إنه نظرا للحظر الإماراتي والسعودي "فقد تم إبلاغ الجانب القطري امكانية الافادة من ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع، وعمليا تم تنفيذ جزء من هذه العمليات، حيث يجرى ترانزيت المنتجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري".

وأكد شناس أنه يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الإيراني.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات وومصر علاقاتها، مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرضت عليها حظرا تجاريا، متهمة إياها بتقديم الدعم لمجموعاتإرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة، كما نددت الدول المقاطعة بالتقارب بين قطر وإيران، التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.