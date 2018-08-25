القوات العراقية تلقي القبض على خمسة من عناصر "داعش" في الموصل

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، في بيان، "فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة يلقي القبض على داعشي كان يعمل فيما يسمى (بالحسبة) إبان سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة حي (تسعين) في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

© AP Photo / القوات العراقية تلقي القبض على 8 من عناصر "داعش" في الموصل

وأضاف البيان "ألقى فوج الرد السريع الثاني التابع للقيادة نفسها وبناء على معلومات وتعاون المواطنين القبض على أربعة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية كان اثنان منهم يعملان في ما يسمى (بالأمنية) والاخران كانا يعملان مقاتلين في فترة سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية على مدينة الموصل ، وقد تم القبض على ثلاثة منهم في منطقة حي(تسعين) والرابع في منطقة(الدركزلية) في الجانب الايسر من مدينة الموصل، لافتا إلى أن "جميع الملقى القبض عليهم مطلوبون للقضاء وفق المادة 4 ارهاب".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت مدنيين وعناصر أمن في عدة محافظات.